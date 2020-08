Ruim 400.000 gebruikers voor CoronaMelder

Iedereen in Nederland kan de app alvast installeren via de Play Store (voor Android-telefoons) en de App Store voor iPhones. De app wordt momenteel getest door de gezondheidsdiensten in de regio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Op 1 september moet de app landelijk gaan werken.

De CoronaMelder werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien dagen daarvoor ongeveer 15 minuten lang in de nabijheid zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. Dat kunnen bijvoorbeeld medereizigers zijn in het openbaar vervoer of bezoekers van restaurants. Zo kan verdere besmetting nog beter in de gaten worden gehouden en worden bestreden, is de hoop. Gebruik van de app is vrijwillig. Informatie van en over de gebruikers wordt ook niet opgeslagen.

Zorgen om privacy

Desondanks maakt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich zorgen om de privacy van de gebruikers van de app. Die is nog onvoldoende gewaarborgd, meldde de privacy-waakhond gisteren. AP vindt dat de minister afspraken moet maken met Google en Apple over de software die zij leveren voor de inzet van de app, dat er een wet moet komen om de inzet van de app goed te regelen en dat duidelijk moet worden dat de servers die de app gebruikt ook veilig zijn. De AP adviseert het kabinet de app pas in te zetten als de adviezen zijn opgevolgd. Minister De Jonge kondigde daarop aan met een spoedwet te komen om een aantal van deze bezwaren te ondervangen. (ANP/Skipr)