Ruim een derde van zorgprofessionals heeft te weinig aandacht voor patiënt

37 procent van de zorgprofessionals die direct met patiënten werkt, geeft aan onvoldoende aandacht te kunnen geven aan patiënten. Op de vraag of de hoeveelheid aandacht aan de patiënt het afgelopen jaar is veranderd, geeft ruim 30 procent van de zorgprofessionals aan dat dit het laatste jaar is verslechterd.