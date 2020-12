Ruim een derde van zorgprofessionals wil inenting met coronavaccin

Zorgmedewerkers behoren samen met ouderen en kwetsbaren tot de groep die het kabinet voorrang wil geven bij het vaccineren. De groep zorgprofessionals die twijfelt over een prik, vindt dat er nog teveel onduidelijk is over het vaccin, stelt NU’91. Zo zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van het vaccin op lange termijn en de snelheid waarmee de vaccins zijn geproduceerd. Ook zijn er volgens de bond zorgen over een eventuele vaccinatieplicht.

Neutrale informatie

“Zorgprofessionals hebben behoefte aan neutrale en goede informatie, zodat zij zelf weloverwogen een besluit kunnen nemen”, zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91. “Dat kan alleen door de informatie op een juiste manier over te brengen. Als je dit nu niet goed aanpakt, krijg je een tegenovergesteld effect met grote gevolgen. Luisteren naar de beroepsgroep is hierbij van groot belang. Er zijn nog heel veel vragen, waardoor er op dit moment onvoldoende vertrouwen is in het vaccin.”

Verschillen tussen sectoren

Volgens de beroepsorganisatie zijn in de zorgsectoren onderling behoorlijke verschillen te zien wat de vaccinatiebereidheid betreft. Zo zegt 44 procent van de ziekenhuismedewerkers in de peiling een vaccin te zien zitten, maar is dat getal voor medewerkers in de verpleeghuizen (25 procent) en de thuiszorg (31 procent) flink lager.

Huisartsen

Van de huisartsen echter zou dik 90 procent zich willen laten inenten met een covid-19-vaccin, meldt vakblad Medisch Contact op basis van een enquête van HuisartsVandaag, waaraan 1200 huisartsen deelnamen. Toch maken ook nogal wat dokters een voorbehoud: driekwart van de huisartsen laat zich prikken zodra dat kan, maar 15 procent doet dat pas als meer bekend is over de veiligheid en de bijwerkingen van een vaccin.

Meer dan 80 procent van de huisartsen die een injectie gaan nemen, noemt hun voorbeeldfunctie als motivatie, maar ook het verhoogde risico dat ze lopen op besmetting speelt mee, stelde HuisartsVandaag vast.

De 5 procent die geen prik wil, zegt een natuurlijke afweer te willen opbouwen en niet in een risicogroep te vallen. Ook zijn hier twijfels aan de effectiviteit.

Van de voor deze enquête ondervraagde huisartsen is 10 procent zelf positief getest op covid-19, telde HuisartsVandaag. (ANP)