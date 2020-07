Ruim honderd coronapatiënten nog in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis ligt, is gedaald van 151 naar 123. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). “De daling is een zeer gunstig teken en geeft ruimte aan de reguliere zorg”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.