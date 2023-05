Ruth Pel benoemd tot bijzonder lector in de wijkverpleging

Ruth Pel-Littel is per 1 mei benoemd tot bijzonder lector ‘Samen beslissen met ouderen met complexe zorgvragen’.

Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en Vilans, met support van het Jo Visser fonds. Dit fonds richt zich op waardig ouder worden. Pel-Littel is ook als onderzoeker verbonden aan kennisinstituut Vilans. De benoeming van Ruth Pel-Littel als bijzonder lector is een uitvloeisel van het bredere samenwerkingsverband van de HAN en Vilans dat zij onlangs bekrachtigden.

“We zetten in Nederland hele mooie stappen op het gebied van samen beslissen met ouderen,’’ zegt Ruth Pel-Littel. ‘’De benoeming als bijzonder lector maakt het mogelijk om dit ook onderzoeksmatig nog beter te onderbouwen. De wijkverpleging wordt een steeds belangrijkere partner voor ouderen als het gaat om samen beslissen: belangrijk om dat in de beroepspraktijk en in de opleiding verder te professionaliseren.”

Pel-Littel gaat zich op drie onderzoekslijnen richten. ‘’Ten eerste hoe we persoonsgericht samen beslissen bij ouderen met complexe zorgvragen verder kunnen onderzoeken, ontwikkelen en implementeren. Ten tweede hoe we de positionering van wijkverpleegkundigen bij het samen beslissen kunnen expliciteren, verstevigen en vertalen naar onderwijs en praktijk. En ten slotte hoe ouderen met complexe zorgvragen en beperkte gezondheidsvaardigheden beter ondersteund kunnen worden in het proces van samen beslissen.’’