Rutte blijft voor quarantaineplicht na bron- en contactonderzoek

Premier Mark Rutte blijft een voorstander van een verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een met corona besmet persoon. Dat zei hij vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie.

“We weten dat een behoorlijk aantal mensen dat uit dat bron- en contactonderzoek naar voren komt ook waarschijnlijk is besmet. Dan vind ik het niet zo raar om te zeggen ‘thuisblijven, en dat is niet een verzoek maar een plicht’.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf deze week aan nu niet zo’n quarantaineplicht voor deze groep te willen. Daarop trapte het kabinet op de rem. “Ik vond en vind het verstandig dit verplichtend te maken. Een Kamermeerderheid had daar een andere opvatting over. Dat kan gebeuren, dat hoort bij het vak.”

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team nog om advies vragen over een verplichte quarantaine voor deze groep mensen, en wil er over een paar weken op terugkomen.

De verkeerde kant op

Rutte hamerde erop dat het de verkeerde kant op gaat met het aantal coronabesmettingen in Nederland. “We zitten echt met een probleem, jongens. De aantallen lopen op. In Amsterdam, in Rotterdam, ook in Den Haag zie je het oplopen. Het laatste dat we willen is een nieuwe lockdown. Nationaal, maar het liefst ook niet lokaal.” (ANP)