RVS is kritisch over regionale verbanden in zorg en gezondheid

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) roept op om voorzichtig te zijn met de regionalisering van zorg en gezondheid, zoals bijvoorbeeld in het Integraal Zorgakkoord of de regionale preventie infrastructuur wordt gepredikt. De RVS pleit voor een ‘scherper politiek en maatschappelijk gesprek over de beloften van de regio en over de keerzijden en wenselijkheid van regionaal werken’.

Zo is te lezen in het essay De regio als redding? dat de RVS op 20 oktober publiceert. De raad ziet een enorme hoeveelheid aan regionale samenwerkingsverbanden in de zorg, met elk een heel eigen opzet en karakter. Terugdringing van gezondheidsverschillen, inkoop gespecialiseerde jeugdzorg of de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn maar een paar voorbeelden. De grote variëteit maakt de beloften van regionaal werken diffuus. Bovendien is er risico op regionale monopolie, met grote verschillen per regio en gevolgen voor inspraak van burgers, zo ziet de RVS.

Geen magische oplossing

Met andere woorden: Regionaal werken is niet de magische oplossing voor problemen in de zorg, aldus de raad. “Het kán een manier zijn om uit schurende stelsels te breken of om publieke en private partijen beter samen te laten werken aan maatschappelijke opgaven. Voorwaarde is wel dat verder gekeken wordt dan de beloften. Dat vraagt erom realistischer te zijn over de kansen én de keerzijden van de regio.”

De RVS vraagt daarom om een pas op de plaats qua regionalisering, om te evalueren en vooruit te kijken. “Bezint eer gij begint en reken je niet rijk” is wat het essay mee wil geven aan bestuurders, beleidsmakers en anderen die nu in de regio aan de slag zijn met bijvoorbeeld de plannen uit het IZA, binnen de jeugdhulp of rond gezondheidsbevordering.