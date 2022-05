RVS: zorg moet meer samenwerken met naasten en vrijwilligers

Zorgverleners moeten meer samenwerken met mantelzorgers, andere naasten en vrijwilligers, zo stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zonder zo’n “fundamentele omslag” van de manier waarop de zorg is georganiseerd “zal de kwaliteit van zorg snel afnemen”, concludeert de raad in een rapport.

De zorg kampt met grote personeelstekorten en die nemen alleen maar toe. Naasten en vrijwilligers zijn volgens de RVS een “essentieel onderdeel” van de langdurige zorg en moeten veel meer “op gelijke voet” kunnen samenwerken met professionele zorgverleners, om zo de zorg toekomstbestendig te maken.

Uit evenwicht

Deze samenwerking is volgens de raad “niet langer vrijblijvend”, maar hard nodig. Als de aanpak in de zorg niet drastisch verandert heeft dat volgens de raad namelijk als gevolg dat “verschillen in gezondheid en levensverwachting verder toenemen, dat de balans tussen mannen en vrouwen in het zorgen verder uit evenwicht raakt, en dat de tegenstelling tussen zorgverleners onderling zal groeien, net als het verschil tussen rijk en arm, en tussen burgers die hun verantwoordelijkheid nemen en zij die wegkijken. Dat is onwenselijk.” (ANP)