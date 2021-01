’s Heeren Loo investeert 200 miljoen in nieuwbouw

Tussen 2021 en 2025 wil ’s Heeren Loo in totaal 555 miljoen euro steken in vastgoed, ict, inventarissen en duurzaamheid. Het overgrote deel van het geld, 380 miljoen euro, gaat naar vastgoed. Zo krijgen patiënten bijvoorbeeld een eigen badkamer en grotere slaapkamers.

’s Heeren Loo is de eerste organisatie in de gehandicaptenzorg in Nederland en mogelijk zelfs in Europa die een Europese lening afsluit, aldus de organisatie. “Daar zijn we trots op en we hebben er hard voor gewerkt”, zegt CFO Ernst Klunder. “Het is voor onze organisatie een mooie aanvulling op de financieringsmogelijkheden die we al hebben bij de reguliere Nederlandse banken. Onze Fitch AA–rating, in 2020 behaald, stelt ons in staat onze financieringsbehoefte op te splitsen bij verschillende financiers.”

Beter maken

“De investeringen van de Europese Investeringsbank hebben als einddoel om levens van mensen beter te maken”, zegt vicepresident Christian Thomsen van de EIB. “De EIB heeft de afgelopen jaren heel wat zorginstellingen gefinancierd in Nederland, dit is de eerste keer dat het daarbij specifiek om gehandicaptenzorg gaat. ’s Heeren Loo is flink aan het investeren in het verder verbeteren van haar dienstverlening en wij zijn blij die plannen te kunnen steunen.”

De instelling wil renoveren als het kan, maar gaat ook nieuwe gebouwen neerzetten, zoals in Zeeland. Daar heeft de organisatie in 2019 zorginstelling Arduin overgenomen. Verder wil ’s Heeren Loo in 2030 de CO2-voetafdruk in hun vastgoedportefeuille met de helft hebben verminderd.

’s Heeren Loo is de grootste organisatie op het gebied van begeleiding, verzorging en huisvesting van mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie verzorgt 14.000 patiënten op 650 locaties in 300 gemeenten. Er werken bijna 17.000 mensen. (ANP en Skipr)