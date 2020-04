’s Heeren Loo krijgt groen licht voor overname De Noorderbrug

Interessant voor u

VGN vraagt steun aan financiers voor administratieve druk door corona

Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stuurde VGN- directeur Frank Bluiminck onlangs een brief aan de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Coziek. Hierin uit hij zijn zorgen over de administratieve lastendruk, die door de coronacrisis nog zorgwekkender is geworden.