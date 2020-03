’s Heeren Loo schort vrijwilligersactie NLDoet op

In verband met het coronavirus heeft ’s Heeren Loo besloten dat we dit jaar niet mee kunnen doen aan de vrijwilligersactiviteiten voor NLdoet op 13 en 14 maart. Als zorgorganisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking wil s Heeren Loo er alles aan doen om het risico op besmetting te verkleinen.

Het Oranje Fonds, dat de vrijwilligersactie NLDoet organiseert, laat weten de officiële berichtgeving van het RIVM over het coronavirus op de voet te volgen. De organisatie ziet hierin vooralsnog geen reden om NLdoet geheel of gedeeltelijk af te gelasten of te verzetten. Wel heeft het Oranje Fonds alle begrip voor klusorganisatoren of vrijwilligers die -met het oog op de kwetsbaarheid van de doelgroep- zelf beslissen om deelname te verzetten dan wel te annuleren.

Verantwoordelijkheid

Voor activiteiten in de provincie Noord-Brabant gelden inmiddels strengere adviezen van het RIVM. Het Oranje Fonds sluit zich aan bij het advies van het RIVM en de drie Noord-Brabantse veiligheidsregio’s; inwoners van Noord-Brabant moeten indien mogelijk thuis blijven, zeker bij verkoudheid, hoesten of koorts. Het fonds vraagt aan klusorganisaties en vrijwilligers in de provincie Noord-Brabant om zelf hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en hun NLdoet deelname te annuleren of te verzetten.