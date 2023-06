Samenwerking Amsterdam UMC en Bergman Clinics voor opleiden operatieassistenten

Amsterdam UMC en Bergman Clinics gaan samenwerken in het opleiden van operatieassistenten. Dit is een intensivering van de bestaande samenwerking tussen beide partijen.

De samenwerking heeft tot doel om meer opleidingsplekken te creëren voor het opleiden van operatieassistenten zodat die zich kunnen ontwikkelen tot hooggekwalificeerde professionals.

Samenwerken is nodig

De zorgsector in Nederland kampt al geruime tijd met een tekort aan gekwalificeerde operatieassistenten. Dit leidt tot uitdagingen in het beschikbaar houden van zorg en draagt bij aan het oplopen van wachtlijsten op de OK.

Mark Kramer van de raad van bestuur van het AMC zegt het volgende: “Deze samenwerking is broodnodig en zal de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Nederland ten goede komen.”

Amsterdam UMC en Bergman Clinics hebben tevens de ambitie uitgesproken om de samenwerking verder te intensiveren, onder meer door samenwerking op het gebied van onderzoek. De eerste lichting aspirant-operatieassistenten zal in september 2023 starten met stages bij Bergman Clinics.