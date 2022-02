Samenwerking HMC en HagaZiekenhuis in cardiologische zorg

Onder het motto ‘Hart voor de stad’ gaan HMC en het HagaZiekenhuis nauwer samenwerken om de cardiologische zorg voor patiënten in de regio doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren. Dankzij de topklinische samenwerking kunnen hartpatiënten voor alle cardiologische zorg in hun stad terecht.

Beide organisaties verwachten dat de wachtlijsten voor patiënten korter worden. “Omdat de cardiologen elkaar beter kennen, kunnen we makkelijker patiënten doorverwijzen,” vertelt Ivo van der Bilt, cardioloog van het HagaZiekenhuis. Hij verwacht dat het kennisniveau verder omhoog gaat.

“De keuzevrijheid voor patiënten groeit ook,” vult Robert Grauss, cardioloog van HMC aan. “De hartzorg is zo dichtbij mogelijk aanwezig en patiënten profiteren van de expertise op een groot aantal hartaandoeningen in beide Haagse ziekenhuizen.”

Focussen

De twee Haagse ziekenhuizen zijn overeengekomen dat het HagaZiekenhuis zich zal focussen op de hartchirurgie en ablaties (elektrofysiologie). HMC zal patiënten voor een hartoperatie naar het HagaZiekenhuis verwijzen. In HMC en HagaZiekenhuis blijven (acute) dotter- en stentbehandelingen en implantaties van pacemakers en ICD’s plaatsvinden.

De intensivering van de netwerkzorg is een volgende stap in de samenwerking voor cardiologische zorg in de regio. Voor de huidige hartpatiënten verandert door deze samenwerking niets: zij blijven onder behandeling van hun eigen cardioloog. Van der Bilt: “Maar als specifieke of complexe zorg nodig is, kan de specialist doorverwijzen binnen de stad Den Haag. Dat kan prettiger zijn voor de patiënt en hun naasten.”