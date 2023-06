Samenwerking huisartsen en wijk verlaagt risico’s kwetsbare patiënt bij hittegolf

Huisartsenpraktijken hebben patiëntengroepen die extra risico lopen bij aanhoudende hitte onvoldoende in beeld. De zorg voor deze kwetsbare patiënten kan worden verbeterd door informatie over de risico’s van hitte en de te nemen maatregelen beter te delen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners in de wijk. Ook het slimmer gebruik van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) helpt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel dat door het ministerie van VWS is gefinancierd.

Door de klimaatverandering wordt het in Nederland warmer. Aanhoudende hitte kan gezondheidsklachten veroorzaken, met name bij kwetsbare patiëntengroepen zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen.

Geen tijd en capaciteit

Huisartsenpraktijken kunnen een belangrijke rol spelen bij de signalering en preventie van gezondheidsklachten tijdens hitte. Veel huisartsenpraktijken hebben echter te weinig tijd en capaciteit om hun kwetsbare patiënten proactief te benaderen in een hitteperiode. Daarbij speelt mee dat veel huisartsen (38 procent) en praktijkondersteuner huisartsen (50 procent) niet goed in beeld hebben welke mensen kwetsbaar zijn voor hittestress. “Deze groep patiënten is echter goed te selecteren via het HIS en in overleg met de apotheek, namelijk via gegevens over medicatiegebruik”, concludeert het Nivel.

Huisartsen en POH’s denken dat meer informatie over de risico’s van hitte kan helpen om de zorg voor kwetsbare patiënten tijdens hittegolven te verbeteren. Tegelijk blijkt dat de informatie die er is, bij veel huisartsen en POH’s onbekend is. “Er is dus meer bewustwording nodig om bestaande kennis toe te passen”, aldus het Nivel. Zo kunnen huisartsenpraktijken bestaande overlegstructuren als een (multidisciplinair) wijk- of teamoverleg gebruiken om jaarlijks aandacht te besteden aan de risico’s van hitte voor kwetsbare patiëntengroepen en maatregelen die gezondheidsklachten kunnen voorkomen.

Hitteprotocol

POH’s benadrukken dat tijdens de reguliere controles van patiënten met chronische aandoeningen de risico’s van hitte moeten worden besproken. “Adviezen over voldoende drinken en bij welke klachten de patiënt de huisarts moet bellen zijn daarbij essentieel. Deze adviezen kunnen tijdens hittegolven door de doktersassistente worden herhaald wanneer patiënten contact zoeken met de huisartsenpraktijk”, adviseert het Nivel. Ook de apotheek kan adviezen over hitte meegeven bij (herhaal)medicatie die bij hitte extra risico’s met zich mee kan brengen.

Veel huisartsen (59 procent) en POH’s (82 procent) vinden de inzet van een hitteprotocol voor de praktijk en de wijk een goed idee. Zo’n protocol kan de huisartsenpraktijk helpen bij de signaleren van en preventief handelen bij hittegerelateerde gezondheidsproblemen. Juist tijdens de zomerperiode is er minder personeel beschikbaar in huisartsenpraktijken en in de thuiszorg, en zijn mantelzorgers vaak op vakantie. “Daarom is het belangrijk om samenwerkingsafspraken te maken in de wijk. In een lokaal hitteprotocol kan worden vastgelegd wie de mantelzorgers en betrokken zorgverleners in de wijk zijn en wat hun rol is tijdens hittegolven.”