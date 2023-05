Samenwerking regio Zuid-Holland Noord voor betere revalidatiezorg

Hiermee willen zij de kwaliteit van de revalidatiezorg en de behandeling van oudere cliënten in de regio verbeteren.

Iedereen betrokken

De samenwerking is op strategisch, tactisch en operationeel niveau en al de lagen van de organisaties zijn hierbij betrokken. Zo organiseren de organisaties op operationeel niveau verschillende kenniscafés waarin een thema binnen de (geriatrische) revalidatiezorg centraal staat.

Op tactisch niveau loopt er onder andere een onderzoek naar de mogelijkheid voor een gezamenlijke triage. De organisaties onderzoeken of het delen van de beschikbare capaciteit bijdraagt aan het plaatsen van cliënten op de juiste plek. Daarnaast richten zij zich meer op ketenzorg, zodat mensen duurzaam thuis kunnen blijven en/of ambulante zorg kunnen krijgen.

De samenwerking is ook bedoeld om van elkaar te leren. Projectleider Martha Seinstra zegt hier het volgende over: “Je krijgt meer kennis van elkaars expertise en specialisaties. Daardoor verlopen processen efficiënter en weten we elkaar beter te vinden. Van daaruit kunnen we de revalidant beter bedienen.”