Samsung wil digitale zorg naar televisiescherm brengen

Het doel van de samenwerking tussen Samsung en HealthTap is om digitale zorg via slimme televisies aan te bieden. Tot dusverre verloopt het contact voor digitale zorg op afstand voornamelijk via computers, telefoons en tablets. Een televisie beschikt over een groter scherm, wat bepaalde voordelen kan hebben. Wel moet er een camera aangesloten of geïntegreerd zijn om wederzijds beeldcontact mogelijk te maken.

Oogchecks

Samsung roert zich al langer op de zorgmarkt. Onlangs kondigde het concern aan om oogchecks via speciaal daarvoor aangepaste telefoons mogelijk te maken. Dat wil Samsung komend jaar in India gaan doen. Ook houdt het Koreaanse bedrijf zich bezig met monitoring en preventie.