Sandra Roso Sanchez nieuwe directeur deRotterdamseZorg

Roso Sanchez volgt Jacqueline Stuurstraat op. Zij nam eerder dit jaar afscheid van de organisatie.

Werkervaring

Sandra Roso Sanchez was de laatste jaren actief als directeur marketing, commercie en innovatie bij Vebego. Ze is ook de oprichter van de start-up ‘Capacityd’ binnen Vebego, met als focus het verlagen van de werkdruk in de zorg.

Roso Sanchez zegt zelf over haar nieuwe functie: “Iedereen heeft recht op goede zorg. Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor iedereen is dan ook mijn belangrijkste persoonlijke drijfveer. De komende jaren verandert er veel in de zorg, dat weten we allemaal.”

Ze vervolgt: “Er moet op een andere manier nagedacht worden over zorgverlening en er moet ruimte gecreëerd worden voor de noodzakelijke transitie. Net als de zorg- en onderwijsorganisaties binnen deRotterdamseZorg, geloof ik dat we dit alleen in gezamenlijkheid kunnen aanpakken. Alleen dan kunnen we aan de groeiende zorgvraag blijven voldoen.”