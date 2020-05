Santeon benoemt nieuwe voorzitter

Santeon heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Maurice van den Bosch, tevens bestuursvoorzitter van OLVG in Amsterdam. Hij nam op 15 mei de bestuursfunctie over van Douwe Biesma.

Van den Bosch: “We zijn nu klaar voor een nieuwe fase waarin de individuele wens van de patiënt belangrijker wordt. Door data hierover slim digitaal te verzamelen en te koppelen aan de kennis en kunde van onze artsen en verpleegkundigen, kunnen we nog beter het gesprek met de patiënt aangaan.”

Douwe Biesma was tien jaar lang berokken bij Santeon, waarvan ruim drie jaar als voorzitter. Hij zegt dat Santeon dit jaar ‘de sprong maakt om zorguitkomsten ook beschikbaar te maken voor patiënten’. Biesma wordt op 1 juli bestuursvoorzitter van het LUMC.

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland. Ze werken samen en nemen de beste resultaten van elkaar over om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Pieter de Bey is directeur van Santeon, en werkt nauw samen met de voorzitter, de andere bestuursleden en de ziekenhuisprofessionals aan de doelstellingen van Santeon.