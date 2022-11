Schorsing voor verpleegkundige om accepteren erfenis patiënte

Een 73-jarige zelfstandige verpleegkundige is wegens het accepteren van een erfenis van een patiënte voor een half jaar geschorst door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam.

De verpleegkundige verzorgde de vrouw van 2018 tot 2021 in haar eigen huis, nadat deze was teruggekeerd uit een verpleeghuis waar ze door een val was beland. De zorgverleenster kwam twee keer per dag bij de vrouw, die geen familie en amper kennissen had. Ze stak meer uren in het werk, dat ze goed zou hebben gedaan, dan was afgesproken.

Geen giften

In 2019 heeft de patiënte, die het jaar erna met de eerste verschijnselen van dementie te kampen zou krijgen, in haar testament laten opnemen dat de verpleegkundige de helft van haar nalatenschap zou ontvangen. Het aanvaarden daarvan is echter in strijd met de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, die stelt dat een verpleegkundige geen giften of geschenken van de zorgvrager of diens sociale netwerk mag aannemen als die meer dan symbolisch zijn.

Onkreukbaar

“De gezondheidszorg/thuiszorg in Nederland is, zeker nu patiënten en ouderen steeds langer thuis wonen, zo ingericht dat zorgverleners vaak zonder (direct) toezicht bij patiënten thuis werken. Dit kan alleen als de zorgverleners volstrekt onkreukbaar zijn en patiënten hierop kunnen vertrouwen. Een voorval als dit ondermijnt dit vertrouwen”, aldus het tuchtcollege.

Het verwijt de verpleegkundige, tegen wie in haar lange loopbaan nooit eerder een klacht is ingediend, ook dat deze “er geen blijk van heeft gegeven te reflecteren” en niet goed meewerkte aan het onderzoek.

De erfeniskwestie op zich is nog niet afgewikkeld. (ANP)