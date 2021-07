Schuiven met zorg kan 2,7 miljard euro besparen

Wat kan verplaatsing van zorg naar de juiste zorgverlener, juiste locatie en juiste vorm aan kosten besparen? Die vraag staat centraal in het rapport ‘Substantieel potentieel’ dat onderzoeksbureau SiRM opstelde in opdracht van demissionair Van Ark.

De onderzoekers bekeken de mogelijkheden voor verplaatsing in vier sectoren: ziekenhuiszorg, langdurige psychogeriatrische zorg zorg, ggz en huisartsenzorg. Ze becijferen dat zo’n 15 procent van de in totaal 35 miljard euro aan uitgaven verplaatst kan worden. Dat komt neer op een verschuiving van 5,2 miljard euro, voornamelijk afkomstig uit de ziekenhuiszorg. Het zou tien jaar duren om deze substitutie helemaal te voltooien.

Verplaatsing

Het merendeel van te verplaatsen zorg gaat naar een digitale omgeving. De rest verhuist naar de huisartsenzorg, langdurige psychogeriatrische zorg, wijkverpleging, paramedie, eerstelijns farmaceutische zorg en het sociaal domein. Rekening houdend met de kosten die daar worden gemaakt, komt de netto besparing neer op 2,7 miljard euro. Tenminste, in het meest gunstige scenario. Valt het allemaal wat tegen, dan kan ongeveer een derde van het potentieel benut worden: een netto besparing van zo’n 1,7 miljard euro.

VWS moet regie pakken

Het document laat zich lezen als een aanmoediging om te blijven inzetten op netwerkzorg en digitalisering. Om de substitutie van de grond te krijgen en de miljardenbesparing te realiseren, moet aan een hele trits aan randvoorwaarden worden voldaan. Het is essentieel dat VWS daarin de regie neemt, schrijven de onderzoekers. Het ministerie moet zorgen voor voldoende transitiemiddelen, capaciteit, organisatiekracht, aan zowel de verplaatsende als de ontvangende kant. “Alleen als er voor beide partijen een positieve business case is, lukt het om zorg op de juiste plek te leveren”, staat in het rapport.

Economische prikkels

Daarbij is een cruciale taak weggelegd voor de zorgverzekeraars. Zij moeten onder meer zorgen voor de juiste economische prikkels. Bijvoorbeeld door de beoogde besparingen te koppelen aan de verschillende budgettaire kaders. Ook zou de bekostiging van de zorgaanbieders op de schop moeten. Het afstoten van bepaalde zorg is momenteel immers financieel onvoordelig. Daarnaast wijzen de onderzoekers op het belang van meerjarige contracten tussen verzekeraar en zorgaanbieder. Dat moet het risico afdekken dat zorgorganisaties lopen als ze krimpen.

Digitalisering

Aangezien een groot deel van de potentiele besparing zit in de verplaatsing naar digitale zorg, moeten op dat vlak betere randvoorwaarden komen. Onder meer door te investeren in de digitale infrastructuur en door het aantrekkelijker te maken om digitale zorg voor te schrijven. Net als in Duitsland zou in Nederland ook een ‘app op recept’ mogelijk moeten worden.

Huisartsen als zorgenkindje

De huisartsen zijn het zorgenkindje van de zorgsubstitutie. Het ontbreekt hen aan capaciteit. Zorg verplaatsen naar de huisartsen kan dan ook alleen als er ook zorg vanuit de huisartsen naar andere plekken gaat, zoals de vvt-sector en bij de patiënt thuis. Maar er is meer nodig om de huisartsenzorg een spil in de zorgsubstitutie te laten zijn, stelt het rapport. Zo moeten er simpelweg meer huisartsen komen en heeft de sector ‘organiserend vermogen nodig om de overgehevelde financiële middelen goed in te zetten’.

Duwtje in de rug voor patiënten

Tot slot moeten ook patiënten een duwtje in de rug richting de juiste plek krijgen, schrijven de onderzoekers. Ze opperen een informatiecampagne, maar ook een financiële prikkel. Zo zou het ontvangen van zorg op de aangemerkte juiste plek buiten het eigen risico kunnen vallen.