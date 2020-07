SCP: ‘Houd bij mogelijke tweede coronagolf extra rekening met mantelzorgers’

De coronacrisis heeft grote impact gehad op het leven van mantelzorgers, bleek uit eerder onderzoek van het SCP. Zij werden extra belast omdat andere ondersteuning weg viel, of omdat de verhuizing van een naaste naar een instelling werd uitgesteld. Ook zorgden bepaalde maatregelen ervoor dat mantelzorg niet, of nauwelijks, kon worden verleend, laat het SCP weten.

Nadrukkelijker rekening houden

Het SCP adviseert om bij een mogelijke tweede coronagolf extra rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van de mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij de te maken keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding bij een nieuwe golf. Ook zou er nadrukkelijker rekening gehouden kunnen worden met mantelzorgers door een veilige werkomgeving voor ze in te richten, zodat zij ook in de toekomst hun werk kunnen voortzetten.