SEH Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt nieuwe koppeling met huisartsenposten

Slechts een derde registraties is bruikbaar voor zorgverbetering

Slechts 36 procent van de kwaliteitsregistraties in het ziekenhuis is bruikbaar voor daadwerkelijke verbetering van de zorg. Het leeuwendeel is bedoeld voor verantwoording en komt bovenop het bijhouden van de situatie van de patiënt. Bovendien is er in de helft van de gevallen overlap, waardoor zorgverleners dubbel werk moeten doen.