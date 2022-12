Senaatsfracties bezorgd over hoge ict-kosten voor zorgorganisaties door datawet

De fracties van de VVD, Groen Links en de PvdA in de Eerste Kamer maken zich zorgen over de investeringen die zorgorganisaties moeten doen na invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de wet.

In een zogeheten voorlopig verslag spreken de meeste fracties in de Eerste Kamer hun steun uit voor de doelstellingen van de nieuwe wet: stapsgewijs verplichte digitale uitwisseling van gegevens in de zorg. Diverse partijen stellen vragen over het voorstel. Die hebben onder meer betrekking op de vraag hoe de wet zich verhoudt tot de aankomende European Health Data Space, de privacy en de technische uitwerking.

Oplopende kosten

De VVD, Groen Links en de PvdA zetten echter ook vraagtekens bij de financiering. “Een belangrijk deel van de investeringskosten komt voor rekening van de zorgaanbieders (zo merkte ook de Raad van State in zijn advies reeds op)”, schrijft de fractie. Is dat wel haalbaar, wil de VVD weten, verwijzend naar de hoge inflatie en de oplopende kosten voor personeel en energie waar zorgorganisaties mee te kampen hebben. Kunnen zorgaanbieders dat wel betalen, wil de fractie weten, en hoe groot zijn de besparingen door betere digitale gegevensuitwisseling?

Zorgkwaliteit

Ook Groen Links en de PvdA maken zich zorgen over de ict-kosten. “Hebben zorgverleners daar voldoende budget voor?”, schrijft de fractie. En: “Worden zij hierin ondersteund om te garanderen dat ict-investeringen niet ten koste zullen gaan van zorgkwaliteit?”

Deze en andere vragen zullen worden beantwoord in een zogeheten memorie van antwoord. De Tweede Kamer ging eerder unaniem akkoord met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer kan geen aanpassingen doen, maar alleen aannemen of verwerpen. Wanneer de Eerste Kamer erover stemt, is nog niet bekend.