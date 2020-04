Sensire monitort medewerkers met eigen corona-screener

Op basis van een vragenlijst deelt de screener de medewerkers in in een risicogroep. Automatisch volgt ook een advies over eventuele vervolgacties. Zo krijgen medewerkers met milde klachten het advies om contact op te nemen met hun teamregisseur. Ze krijgen bovendien twee dagen later een follow-up vragenlijst voorgelegd. Medewerkers met ernstige klachten worden nauwlettend in de gaten gehouden en indien nodig gevraagd contact op te nemen met hun huisarts.

Medisch callcenter

Het medisch callcenter NAAST, een dochteronderneming van Sensire, ondersteunt de screening. Op deze manier verwacht de zorgorganisatie grip te krijgen op het aantal coronatests dat de drieduizend medewerkers krijgen. “We hebben de applicatie getest met het personeel en zij geven aan dat dit hen meer zekerheid geeft”, zegt bestuurder Maarten van Rixtel in een toelichting. “Alle medewerkers kunnen deelnemen, zowel in de zorg thuis als in het verpleeghuis.”

Andere richtlijnen

Sensire ontwikkelde de screener in samenwerking met Philips. Zo werden de

vragenlijsten ontwikkeld met Philips VitalHealth QuestManager. “Wij hebben deze screener speciaal ontwikkeld voor de medewerkers van Sensire, omdat de richtlijnen rondom het virus voor zorgverleners anders zijn”, aldus Arjan Karens, general manager Philips VitalHealth Benelux. “Deze oplossing op maat helpt Sensire de zorg voor anderen voort te zetten. Daarnaast laat het ook de kracht van digitalisering en monitoring op afstand in de zorg zien.”