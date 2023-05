Sensire sluit 2022 af met 4,8 miljoen euro verlies

De afgelopen jaren schreef Sensire – de grootste vvt-aanbieder in Oost-Gelderland – zwarte cijfers. Over 2022 bedroeg de omzet circa 196 miljoen euro. Zowel intramurale activiteiten als extramurale activiteiten hadden in 2022 aanzienlijk lagere resultaten. Sensire leed daardoor een verlies van 4,8 miljoen euro.

Ingrijpende verandering

Vooral de wijkverpleging kreeg het zwaar te verduren. Door corona liep de omzet in wijkverpleging fors terug, net als in 2021. “Dit jaar was de compensatie vanuit de zorgverzekeraars echter onvoldoende om het aanzienlijke tekort op te vangen”, aldus Sensire. Ook de gestegen personeelskosten hebben impact op het resultaat. Zo viel de salarisstijging in de nieuw afgesloten cao hoger uit dan waar rekening mee was gehouden in de contracten met financiers. “Ook de nieuwe regeling waarmee medewerkers na 45 jaar vervroegd kunnen stoppen met werken draagt bij aan fors hogere loonkosten.”

Volgens bestuurder Renée Wilke is het negatieve resultaat van 2022 een teken dat de zorg een ingrijpende verandering doormaakt. “De afgelopen jaren kregen we te maken met een heel aantal uitdagingen, maar niet eerder zagen we de financiële impact daarvan zo duidelijk terug. Tegelijkertijd is een eenmalige tegenvaller van deze omvang voor Sensire voldoende op te vangen, gelet op onze robuuste financiële positie.”

Zorgvernieuwing

De vooruitzichten voor 2023 zijn volgens de bestuurder beter dan 2022. “De impact van corona in de zorgpraktijk neemt steeds verder af, maar we verwachten dat het verzuim hoger blijft dan voor corona. Ook zullen we in 2023 te maken hebben met forse inflatie met mogelijke kostenstijgingen voor zowel personeel, energie en voeding”, aldus Wilke.

Ook de financiering van nieuwe zorgvormen vormt een hindernis. “Doordat wij onze zorg anders organiseren, kunnen we meer mensen helpen in minder tijd”, verklaart Wilke. “De consequentie daarvan is wel dat we minder inkomsten ontvangen, omdat de financiering van zorg hier nog niet op is ingericht en omdat de ontwikkeling van de zorgkloof zich moeilijk precies laat voorspellen: op dit moment neemt het aantal nieuwe klanten iets minder snel toe dan we hadden voorzien. Dat vertaalt zich nu in lagere inkomsten, maar maakt ons wel beter voorbereid op de toekomst.”