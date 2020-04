SKB blaast fusie met Slingeland af

Het management team en de medische staf van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk willen geen fusie meer met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. “We zijn tot het inzicht gekomen dat de vorm van fusie met SZ niet kan garanderen dat passende, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor de regio geborgd wordt”, aldus hun verklaring.

Tijd en geld

“De vorm van een bestuurlijke en juridische fusie vreet, naast tijd en geld, bovendien van iedereen enorm veel energie. Dat kan beter worden gestoken in de bevordering van brede onderlinge samenwerking in de regio, gericht op stimulering van preventie, innovatie en substitutie om daarmee daadwerkelijk de juiste zorg op de juiste plek te kunnen organiseren.”

SKB heeft daarom besloten om niet langer te werken aan een fusie met SZ. Het ziekenhuis wil nu netwerkallianties vormen met andere zorgaanbieders, bestuurlijke – en maatschappelijke organisaties. Het steekt SKB dat de raad van toezicht van Santiz het ziekenhuis “niet als volwaardige gesprekspartner ziet en ons tevens niet serieus en transparant heeft willen informeren, maar ons wegzet als enkele afvallige dokters en managers”.

Vertrouwen

“Wij hebben, mede gelet het bestuurlijke handelen van de afgelopen maanden, en de laatste weken in het bijzonder, geen redenen meer om nog langer deze raad van toezicht te vertrouwen”, aldus het managementteam van SKB: “Daarom ook hebben wij hen verzocht zo spoedig mogelijk plaats te maken voor een volledig vernieuwde en werkelijk onafhankelijke raad van toezicht voor in ieder geval het SKB.”

De aankondiging van de voorgenomen sluiting van acute afdelingen in het SKB sloeg eind vorig jaar in de regio en binnen de SKB in als een bom. Medewerkers, patiënten en politici spraken hun verontwaardiging uit. De medisch specialisten van het SKB hebben de raad van toezicht van Santiz enkele keren opheldering gevraagd, maar die kwam volgens de artsen onvoldoende.

Niet houdbaar

Vorige week gaf de teruggetreden bestuurder De Folter meer helderheid: onder de toekomstige fusie in Santiz-verband zouden twee volwaardige ziekenhuislocaties niet langer houdbaar zijn. Hij gaf aan dat er nog twee opties waren: volledig fuseren met concentratie van acute zorg of ontvlechting. Ook binnen Slingeland zou het animo voor een fusie minimaal zijn: “Ook het managementteam en de OR van Santiz hebben vorige week vastgesteld dat de fusie is mislukt en dat die weg ook niet meer begaanbaar is.”

Ontoelaatbaar

De medische staf van het Slingeland Ziekenhuis vindt de ontbinding “ontoelaatbaar”. Volgens de specialisten is er de laatste weken “in grote haast en in beperkte kring een discussie gevoerd” en dringt aan op een inhoudelijke discussie.

“Zowel het SKB als het Slingeland Ziekenhuis hebben in de afgelopen jaren zorg moeten afstoten omdat niet aan de kwaliteits- of volume-normen kon worden voldaan”, aldus de medische staf van Slingeland: “Om te voorkomen dat mensen voor steeds meer vormen van zorg naar ziekenhuizen buiten de regio moeten uitwijken, hebben het SKB en het Slingeland Ziekenhuis enkele jaren geleden elkaar opgezocht.

Een fusie kan er volgens de medische staf in Doetinchem voor zorgen dat “we niet hoeven te concurreren voor schaars personeel, makkelijker aan toekomstige eisen over kwaliteit en aantallen kunnen voldoen, en de zorg betaalbaar kunnen houden.” De artsen vinden het weer splitsen van de twee ziekenhuizen voor deze uitdagingen “geen oplossing”.