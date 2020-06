Skipr Q&A: Stel uw vragen over juridische dilemma’s in coronatijd

Wat wilt u op juridisch gebied weten om goed voorbereid te zijn op een mogelijk tweede coronagolf? De specialisten van Dirkzwager Legal & Tax, Buby den Heeten (partner arbeidsrecht) en Luuk Arends (partner gezondheidsrecht), en Piet Batenburg, voorzitter raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, beantwoorden uw vragen op dinsdag 23 juni in een vraaggesprek.

De eerste golf van de corona-uitbraak lijkt achter ons te liggen. Het begin van de crisis zorgde voor eenheid en saamhorigheid. Harde besluiten werden genomen om de organisatie van de zorg niet spaak te laten lopen en het virus tegen te gaan. Verpleeghuizen werden gesloten, nood-ic’s werden opgetuigd, patiëntenstromen werden centraal geregeld en reguliere zorg grotendeels uitgesteld. Ook u als bestuurder heeft stevige keuzes moeten maken ten aanzien van uw personeel, uw patiënten, uw bewoners, uw financiën en nog tientallen andere onderwerpen.

Ontoereikende wet- en regelgeving

Wat duidelijk lijkt, is dat de reguliere wet- en regelgeving niet altijd toereikend is voor de situatie waarin we nu verkeren. U moet besluiten nemen en er worden besluiten voor u genomen zonder dat de juridische gevolgen hiervan duidelijk zijn. Bent u als werkgever aansprakelijk als uw personeel arbeidsongeschikt wordt door corona, opgelopen tijdens werktijd? Wat zijn uw mogelijkheden om cliënten gedwongen te isoleren bij een uitbraak? Wat zijn de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling wanneer patiënten verplaatst worden naar een andere regio? Kunnen extra gemaakte kosten verhaald worden en onder welke voorwaarde?

Stel uw vragen

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op een eventuele tweede golf organiseert Skipr in samenwerking met partner arbeidsrecht Buby den Heeten, partner gezondheidsrecht Luuk Arends van Dirkzwager Legal & Tax een Q&A. Samen met voorzitter raad van bestuur van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven Piet Batenburg geven de specialisten van Dirkzwager antwoord op al uw vragen.

Heeft u een vraag of zit u met een ander juridisch dilemma omtrent de coronacrisis? Stel deze via het antwoordformulier:

