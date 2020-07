Slechtere gezondheid reumapatiënten door coronamaatregelen

Ruim de helft van de reumapatiënten heeft last van de coronamaatregelen in de zorg. Veertig procent heeft daardoor meer klachten.

Dat blijkt uit een peiling van ReumaNederlandpanel. Vooral het uitblijven van paramedische zorg als fysiotherapie leidt tot problemen. Zonder begeleiding van een fysiotherapeut trainen is moeilijk voor patiënten. De helft van de reumapatiënten geeft daarom aan fysiek minder te functioneren dan voor de corona-uitbraak.

Stress door maatregelen

Ook is er veel bezorgdheid over het besmet raken met het virus. Alhoewel een grote groep patiënten zich meer zorgen maakt over de algemene gezondheid (45 procent), ervaart een derde veel stress door de maatregelen.

Positief is dat er geen problemen zijn met de beschikbaarheid van medicatie. Bovendien wordt de zorg op afstand als goed ervaren. Zorgen zijn er vooral bij de schade die de uitgestelde zorg bij onder andere de fysiotherapeut voor mensen met reuma betekent.