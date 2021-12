Slimme bril voor chirurgen kan breder beschikbaar komen

Interessant voor u

Uitdagingen zoals (gebrek aan) regie, overzicht en kostenbeheersing. Zorgorganisaties moeten bovendien steeds creatievere oplossingen verzinnen om geschikte mensen te vinden. En dan gaat het niet alleen om vast, ‘eigen’ personeel, maar juist ook om extern, flexibel talent. Het belang daarvan is tijdens Covid-19 pijnlijk duidelijk geworden. Meer dan ooit was er behoefte aan meer, gekwalificeerd […]

De onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars over de contracten voor volgend jaar verlopen zeer moeizaam. Sommige hospitalen denken pas begin volgend jaar tot overeenstemming te komen, anderen verwachten helemaal niet tot een deal met een deel van de verzekeraars te komen, meldt BNR op basis van een rondgang langs ziekenhuizen in Nederland.

Volgens onderzoek in opdracht van Artsen zonder Grenzen vindt 93 procent van de Nederlanders dat coronavaccins wereldwijd eerlijker verdeeld moeten worden. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door DirectResearch, concludeert de hulpverleningsorganisatie dinsdag daarnaast dat zo'n 66 procent van de 1041 ondervraagden vindt dat Nederland bijdraagt aan de oneerlijke verdeling van de coronavaccins wereldwijd.

Nieuws

Top Isala Klinieken mocht ingrijpen bij cardiologen

Het bestuur van de Isala Klinieken in Zwolle en de maatschap van medisch specialisten daar hadden gelijk toen zij ingrepen toen het rommelde bij de vakgroep cardiologie van het ziekenhuis. Dat oordeelt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Overijssel in een kort geding dat door enkele cardiologen was aangespannen. Die waren niet van de bemoeienis gediend. Er was volgens de voorzieningenrechter echter sprake van een "onaanvaardbare situatie waardoor de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar kon komen". Het ingrijpen was dan ook "gerechtvaardigd en noodzakelijk".