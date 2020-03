Slimme camera moet voorkomen dat ouderen vallen

Vallen is een groot probleem bij ouderen, stellen de zorgaanbieders. De helft van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen valt tenminste één keer per jaar. Zo’n val kan grote gevolgen hebben: gebroken ledematen, onderzoeken en opnames in een ziekenhuis.

Koppeling van data

tanteLouise en Groenhuysen werken samen met Kinetic Analysis in een project om het aantal valincidenten te verkleinen. Kinetic Analysis is gespecialiseerd in projecten met data rond het menselijk bewegen. Het bedrijf heeft de methode ontwikkelde waarbij de koppeling wordt gemaakt tussen camerabeelden en data uit het elektronische patiëntdossier. Door deze koppeling kan per patiënt het valrisico worden bepaald en kan een advies worden opgesteld over de te nemen maatregelen.

De methodiek wordt voor het eerst getest op de psychogeriatrische afdelingen van de verpleeghuizen van tanteLouise en Groenhuysen. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het internationale project CrossCare dat innovaties in de zorg inNederland en Vlaanderen stimuleert, ondersteunt en versnelt. Het project zou moeten leiden tot een systematiek die ook door andere organisaties kan worden gebruikt.