Nieuwe hoogleraar Bouwman richt zich op peri-operatieve patiëntbewaking  

De camera spot subtiele veranderingen in het gezicht of borst die kunnen wijzen op mogelijke complicaties na een operatie. Ongeveer 40 procent van de complicaties en onverwachte overlijdens vindt plaats op een gewone verpleegafdeling. “We denken met technologie, zoals de slimme camera, complicaties en onverwachte overlijdens terug te dringen”, zegt Bouwman. “Op dit moment kunnen we zo al op afstand de hartslag van een patiënt monitoren. Daar komt de ademhaling, temperatuur, beweging nog bij.”

Onderzoek naar valse alarmen

De komende jaren wordt nieuwe technologie verder klinisch getest. Daarbij kijken Bouwman en de onderzoekers ook naar gebruikers van de technologie: wat is bijvoorbeeld het effect van de camera of slimme pleister op de patiënten. Vinden ze de camera prettig of niet? Het voordeel van een slimme camera voor de patiënt is dat ze geen apparaten aan hun lichaam dragen.

Ook wordt onderzocht of de camera gemakkelijk te gebruiken is en niet te vaak een vals alarm geeft en hoe kunstmatige intelligentie artsen en verpleegkundigen kan helpen bij het interpreteren van de enorme hoeveelheden data die nieuwe technologieën, zoals de slimme camera, verzamelen, zodat ze betere klinische beslissingen kunnen nemen. “Zo zijn er bijvoorbeeld fotonische meetmethodes in ontwikkeling, waarmee met behulp van licht, zo gevoelig kan worden gemeten, dat nieuwe fysiologische parameters beschikbaar komen. Als zorgprofessionals beter worden ondersteund bij het nemen van klinische beslissingen, kan zorg op de juiste plek nog efficiënter worden ingericht. Door complicaties en heropnames te voorkomen, zal dit een extra impact hebben op de capaciteit en de kosten.”

Intensiever samenwerken

Volgens Bouwman kan de gezondheidszorg de grote uitdagingen aan met inzet van medische technologie en bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. “Mensen worden steeds ouder en met het tekort aan personeel in de diverse zorginstellingen moeten we gaan kijken hoe we zorg nog efficiënter kunnen bieden. Welke patiënt gaat na de operatie naar de Intensive Care, wie kan naar de verpleegafdeling en wie kan zelfs eerder naar huis?”, legt Bouwman uit, “dat betekent dat we nog intensiever met elkaar moeten samenwerken, in het hele zorgproces. Van de huisarts, de thuiszorg tot het ziekenhuis.”

Bouwman stond aan de basis van de klinische implementatie van de Healthdot van Philips; de pleister die ervoor zorgt dat patiënten na een operatie eerder naar huis kunnen. Hij blijft werkzaam in het Catharina Ziekenhuis als anesthesioloog.