Slimme epilepsiecamera wint Computable Award

Een camera die helpt gevaarlijke aanvallen van epilepsie te detecteren, heeft een Computable Award gewonnen. De uitvinding kreeg de prijs in de categorie Digitale Innovatie.

De epilepsiecamera is ontwikkeld door een consortium, waar onder andere EpilepsieNL en UMC Utrecht deel van uitmaken. Het onderliggende algoritme om epileptische aanvallen te herkennen bestond al langer. De camera maakt het mogelijk daar gebruik van te maken zonder apparaten en draden aan te brengen. Aangezien de toepassing veelal ’s nachts wordt gebruikt en vaak bij kinderen, is dat een groot voordeel. De camera dient als alarmsysteem om in te kunnen grijpen bij gevaarlijke aanvallen.

Innovatief systeem

Joost Wijnhoud, directeur en bestuurder EpilepsieNL, is logischerwijs in zijn nopjes met de onderscheiding. “Dit geeft wederom aan dat de camera een slim innovatief systeem is en dat het bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van mensen en kinderen met epilepsie en kan het zelfs levens redden.”

Nominaties Award

Computable ontving in totaal 515 aanmeldingen voor de award, 160 zijn omgezet in een nominatie. Een combinatie van een vakjury en publieksstemmen bepaalde de winnaar. Begin deze maand werd de award uitgereikt.