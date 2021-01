Snellere vaccinatie medewerkers acute zorg

Mensen die in de acute zorg werken worden zo snel mogelijk gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken en ambulancepersoneel.

De ministers De Jonge en Van Ark (VWS) hebben het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gevraagd zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen. Uiterlijk maandag moet duidelijk zijn wat de kortst mogelijke termijn is waarop de vaccinatie van deze groep van circa 30.000 mensen kan beginnen.

Die vervroegde vaccinatie zal niet voor 8 januari kunnen plaatsvinden, zei Kuipers, voorzitter van het LNAZ. Volgens hem kost de voorbereiding enige tijd. “Geweldig! Dit is enorm belangrijk”, reageert Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij had samen met anderen al aangedrongen om ziekenhuispersoneel eerder te vaccineren. “Het gaat nu best aardig maar het lukt allemaal maar net.”

Gommers wijst op het gevaar van de Britse variant van het virus: “Als die variant in Nederland gaat huishouden, dan krijgen we stapsgewijs meer besmettingen, meer zieken en ook meer patiënten op de ic. Dan hebben we alle verpleegkundigen en dokters nodig die we kunnen krijgen, en daarom is dit een heel belangrijk besluit.” (ANP)