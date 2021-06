Soa-bestrijding onder druk door corona

Het RIVM meldt dat in 2020 ruim 105.000 mensen zich bij een CSG hebben laten testen op soa’s ; in 2019 waren dat er nog 150.000. Het percentage dat ook een soa had is juist gestegen tot 21 procent; in 2019 was dat 19 procent. In 2020 zijn er 15.979 chlamydia infecties gevonden 6.700 gonorroe, 1.324 syfilis en kregen 122 mensen via de CSG te horen dat ze hiv hebben.

Minder soa-zorg

Het lagere aantal consulten en het hogere vindpercentage zijn beide gevolg van een tijdelijke afschaling van de soa-zorg bij de CSG. Zo konden er bijvoorbeeld veel minder cliënten in de wachtkamer door de 1,5 meter maatregel en is meer medisch personeel ingezet voor de corona-bestrijding. Niet zichtbaar in de cijfers van het RIVM is het aantal mensen dat niet bij de CSG terecht kon voor een soa-test. Alternatieven waren de huisarts, een online test, of helemaal afzien van testen op soa’s.

Onderzoek van Soa Aids Nederland en partners laat zien dat, zowel onder jongeren als onder mannen die seks hebben met mannen, sommigen die risico hebben gelopen geheel hebben afgezien van een soa-test. Mensen dachten dat er geen plek was of wilden de zorg niet overbelasten. Beide ontwikkelingen zijn zorgelijk, aldus Soa Aids Nederland.

“De coronacrisis leert ons dat het nodig is de soa-bestrijding anders in te richten”, zegt Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds-Soa Aids Nederland. “Met een ruimere capaciteit, bredere inzet van online dienstverlening en betere samenwerking tussen huisartsen, soa-poliklinieken en private aanbieders, maken we de soa-zorg veerkrachtiger en toegankelijk voor iedereen. Zodat die geen kind van de rekening hoeft te zijn van de volgende pandemie.”