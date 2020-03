Softwarebouwer Pacmed kaapt medische topper weg bij Gupta

Taco Houwert van adviesbureau Gupta Stategists stapt vanaf maart over naar machine learning scale-up Pacmed. Hier moet hij grote samenwerkingsverbanden gaan opzetten en leiden in de ziekenhuiszorg.

Houwert is opgeleid als arts, behaalde een bachelor in Medische Informatiekunde en heeft meer dan 12 jaar ervaring in strategy consulting bij McKinsey & Co en Gupta Strategists. Hij combineerde hier zijn medische achtergrond met zijn adviesvaardigheden om de efficiëntie en kwaliteit van de zorg te verbeteren, zo laat de organisatie weten.

Pacmed ontwikkelt beslissingsondersteunende software voor in de zorg, door een combinatie van medische expertise en machine learning toe te passen op medische data. Het bedrijf is ontstaan in 2014 vanuit de Nationale DenkTank over de maatschappelijke waarde van Big Data.