Softwareontwikkelaar Lighthouse software neemt een deel van het voormalige bedrijfsonderdeel VitalHealth van Philips over. Het gaat om het product Questionnaire Manager voor het uitvoeren van uitkomstenmetingen in de medische sector.

Volgens Lighthouse software is de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten van Questionnaire Manager met de overname gewaarborgd. Lighthouse software wil ook investeren in het verbeteren van de gebruikservaring en in geavanceerde functionaliteiten.

De directeur van Lighthouse software, Marcel Kok, maakt het bedrag dat gepaard gaat met de overname niet bekend.