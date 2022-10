SP en CDA vraagt VWS om opkopen huisartspraktijken aan banden te leggen

De SP en het CDA willen dat er een einde komt aan het opkopen van huisartsenpraktijken door commerciële bedrijven met een winstoogmerk. De partijen vragen het ministerie van VWS om een onderzoek hoe dit aan te pakken is en of er een wettelijk verbod kan komen op het betalen van goodwill bij huisartsenpraktijken.

Goodwill is een boekhoudkundige term voor de meerwaarde van een bedrijf boven op de reguliere prijs van alle bezittingen. Bij een overname betaalt een overnemende partij dit bijvoorbeeld als men vindt dat een bedrijf meer waard is dan alleen de som van die bezittingen. In de praktijk betekent dit dat commerciële ketens simpelweg meer bieden voor huisartsenpraktijken dan beginnende huisartsen die mogelijk ook de praktijk zouden willen voortzetten.

Kwaliteit

Volgens het CDA en de SP verslechtert de kwaliteit van zorg nadat een praktijk is overgenomen door een commerciële partij door de nadruk op kostenbesparingen. Vooral patiënten die regelmatig zorg nodig hebben zouden hier de dupe van zijn.

Meer premie

“Het is te gek voor woorden dat we steeds meer premie betalen voor de zorg, als mensen dan zijn aangewezen op commerciële huisartsen die vaak niet eens bereikbaar zijn en het geld naar buitenlandse investeerders verdwijnt”, zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. “Mensen moeten gewoon kunnen rekenen op goede zorg bij de huisarts. Die zorg is bij commerciële ketens duidelijk niet in goede handen, dus we moeten hun opkomst een halt toeroepen.”