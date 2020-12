Spaarne Gasthuis: reguliere zorg verder afschalen rond de kerst

In de komende weken zal het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen verder stijgen, en daarom vreest het Spaarne Gasthuis dat het rond de kerstdagen de zorg voor patiënten met andere aandoeningen moet terugschroeven.

“Deze week lukt het allemaal nog redelijk, maar rond de kerst verwacht ik dat we verder moeten afschalen”, stelt directeur Ivo van Schaik op de site van zijn ziekenhuisgroep, die vestigingen heeft in Haarlem en Hoofddorp.

Extreem verzuim

Het ziekenhuis kampt niet alleen met het toenemende aantal coronapatiënten, maar ook met uitval onder het eigen personeel. Het verzuim is volgens Van Schaik “extreem hoog” en neemt nog toe. Volgens de directeur krijgt het personeel weinig vakantie, maar is het niet nodig om verloven in te trekken.

Tweede klap

Van Schaik is niet zo bang dat de ziekenhuizen in de komende maanden te maken krijgen met een grote griepgolf. Mensen reizen veel minder, houden anderhalve meter afstand en dragen mondkapjes. Van Schaik: “Het is allemaal even afwachten, maar de griep zal hopelijk ons geen tweede hit geven.” (ANP)