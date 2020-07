Spaarne Gasthuis stapt over op E-recept

De patiënt heeft voortaan geen papieren recept meer nodig om zijn of haar medicatie op te halen bij de apotheek. Met deze stap wil het ziekenhuis aansluiten op de landelijke standaard voor elektronisch receptenverkeer. Het draagt volgens de betrokken partijen ook bij aan het bevorderen van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling.

Aansluiten bij zorg op afstand

Bovendien sluit het E-recept beter aan bij de praktijk die sinds de corona-uitbraak opgang maakt: veel consulten vinden via beeldbellen op afstand plaats. Met een E-recept is het niet meer nodig dat dokter en patiënt fysiek op dezelfde locatie zijn als het recept wordt uitgeschreven.

Spelregels

Het E-recept is ingevoerd in een samenwerking tussen het Spaarne Gasthuis, de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) en diverse apothekers in de regio. Zij hebben met elkaar spelregels afgesproken. Zo versturen en ontvangen ze recepten via een beveiligde lijn en zijn ze overeen gekomen op dezelfde manier te werken. Dit om te waarborgen dat de patiënt zowel recept als geneesmiddel veilig en met de juiste instructies gebruikt.

Hoe het werkt

Ziekenhuisapotheker Hylke Jan Kingma legt in een bericht op de site van het Spaarne Gasthuis uit hoe het elektronische recept werkt: “De patiënt beslist bij bezoek aan het Spaarne Gasthuis zelf naar welke apotheek de arts het recept stuurt. Vervolgens verstuurt de arts het recept in een beveiligd bericht naar de afgesproken apotheek. Daar kan de patiënt de medicatie ophalen. Bepaalde geneesmiddelen worden uitsluitend via de apotheek in de hal van het Spaarne Gasthuis verstrekt. De arts informeert de patiënt hierover.”