Speciaal team moet huisartsen met huisvestingsproblemen helpen

Huisartsen in de regio Rotterdam die geen geschikte praktijkruimte kunnen vinden, kunnen de hulp inroepen van een het H-team 010. Dat is een initiatief van de gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, LHV-afdeling Rotterdam en ROS Samergo.

Huisvesting is een groot probleem voor veel huisartsen, volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) loopt ruim driekwart van de huisartsen hier tegenaan. De LHV vindt dan ook dat het debat over de eerste lijn, dat voor woensdag op de agenda van de Tweede Kamer staat, daar over moet gaan. De vereniging pleit voor andere financieringsvormen, zoals gunstige leningen of bijdrages van gemeentes.

Digitaal loket

In Rotterdam is een speciaal team op poten gezet om huisartsen te ondersteunen. Het zogeheten H-team 010 is te bereiken via een digitaal loket. Het initiatief hiervoor komt van de gemeente Rotterdam, Zilveren Kruis, LHV-afdeling Rotterdam en de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) Samergo. Ook “projectontwikkelaars die zich graag inzetten voor dit brede maatschappelijk probleem van huisvesting voor zorgverleners” kunnen zich er aanmelden.

Het doel van het loket is om huisartsen snel en “via de juiste route” te helpen. Huisartsen kunnen er terecht met praktische vragen, maar er is ook een marktplaats-functie die vraag en aanbod bij elkaar moet brengen.