Specialist Albert Schweitzer in bestuur Máxima MC

Mario Korte is op 1 mei gestart als lid van de raad van bestuur van Máxima MC. Hij komt over van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht waar hij werkzaam was als medisch specialist en medisch manager. Als lid raad van bestuur met een medisch profiel vormt hij samen met Marcel Visser en Carlijn de Ruijter de driehoofdige raad van bestuur

Korte was sinds 2008 werkzaam als internist-nefroloog in Dordrecht. Naast zijn werkzaamheden als arts en wetenschappelijk onderzoeker bekleedde hij verschillende managementfuncties binnen en buiten dat ziekenhuis. Zo was hij sinds 2017 onder andere actief als medisch manager van de interne geneeskunde en het niercentrum. Daarnaast was hij sinds 2016 bestuurder (en medeoprichter) van Elyse Gorinchem, kliniek voor nierzorg.

Waardegedreven zorg

Binnen het Albert Schweitzer hield Mario Korte zich ook bezig met ziekenhuisbrede thema’s als zinnige zorg, ketensamenwerking, innovaties in de zorg en gezonde bedrijfsvoering. “Máxima MC is een echt een koploper al het gaat om waardegedreven zorg, innovatie en samenwerking in de regio”, zegt Korte. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle collega’s verder te bouwen aan deze en andere initiatieven.”