Specialist ouderengeneeskunde mag zelf GRZ indiceren

Specialisten ouderengeneeskunde mogen voortaan zelfstandig geriatrische revalidatiezorg indiceren, dus zonder tussenkomst van een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde.

Brancheorganisatie ActiZ heeft de afgelopen periode meerdere malen het verzoek gedaan om toegang tot de GRZ op deze manier mogelijk te maken vanuit thuis of het eerstelijnsverblijf.

Het Zorginstituut heeft op basis van casuïstiek de mogelijkheden onderzocht en het volgende geconcludeerd: ‘Een specialist ouderengeneeskunde kan met behulp van een geriatrisch assessment of gelijkwaardige vorm van indicatiestelling een indicatie stellen voor de GRZ. Dit geldt niet alleen voor de huidige situatie rond de corona-uitbraak, maar geldt per 1 januari 2020’.

Inkoopbeleid 2021

Zorgverzekeraars hebben aangegeven de voorwaarden die zij op dit moment stellen aan de triage voor de toegang tot GRZ, in de periode van de corona-uitbraak te versoepelen. De komende periode zal met Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsgroepen gesproken worden over hoe deze wijziging vertaald gaat worden in inkoopbeleid en inhoudelijke adviezen.