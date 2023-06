Specialisten immunologie Maastrichts ziekenhuis niet aan het werk

Het gaat volgens de woordvoerder om een tijdelijke situatie, die het ziekenhuis in samenspraak met de immunologen wil oplossen. Wel benadrukt het ziekenhuis dat de veiligheid van patiënten niet in gevaar is. “We werken er aan zo snel als mogelijk met structurele oplossingen te komen, om de afdeling weer volledig up and running te krijgen”, aldus de woordvoerder. “De situatie van de afdeling heeft de hoogste aandacht, ook van de raad van bestuur.”

Nieuwe patiënten worden niet aangenomen

Voor behandelingen worden medisch specialisten van de afdeling interne geneeskunde ingezet, met name specialisten op het gebied van nefrologie en reumatologie, aldus het ziekenhuis. Die zijn ook deskundig op het gebied van een aantal immunologische aandoeningen.

Voor zeldzame en complexe ziekten heeft het ziekenhuis met immunologen van het Radboud UMC afspraken gemaakt. Nieuwe patiënten kunnen op dit moment niet aangenomen worden en worden tijdelijk verwezen naar andere ziekenhuizen in de regio of het Radboud UMC.

Verminderde capaciteit

Het ziekenhuis zelf laat patiënten via de website weten dat er “ten gevolge van uitval van klinisch immunologen momenteel een sterk verminderde capaciteit is van de afdeling immunologie en allergologie.” Acute en urgente zorg blijft gegarandeerd, aldus het ziekenhuis. Mensen krijgen persoonlijk bericht als er iets in gemaakte afspraken verandert.

De afdeling behandelt jaarlijks 2500 tot 3000 patiënten. “Een flink aantal mensen ervaren nu negatieve consequenties van de huidige situatie”, zei hij woensdag. “Wij doen er alles aan zo snel als mogelijk de afdeling weer volledig te laten functioneren.” (ANP)