Specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG slaan handen ineen

Op vrijdag 17 maart hebben Verenso en de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) een overeenkomst ondertekend om samen richtlijnen en handreikingen te ontwikkelen voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG. Zij gaan dit doen met het programma ‘Richtlijnen artsen in de langdurige zorg’ (RAILZ). Met de richtlijnen en handreikingen kunnen de artsen in de langdurige zorg straks op basis van de laatste inzichten en kennis de juiste diagnoses stellen en een (medicamenteuze) behandeling starten, stoppen of bijstellen.

Kwaliteit langdurige zorg

Het ministerie van VWS stelt een onbekend bedrag aan subsidie beschikbaar voor RAILZ. “Wij zijn heel blij met het bedrag dat het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsproducten. De ontwikkelingen in de langdurige zorg gaan snel. Door toenemende zorgzwaarte van patiënten en meer complexe problematiek is er de behoefte om vakkennis te vertalen in kwaliteitsproducten. Deze producten zijn helpend om artsen in hun werk te ondersteunen en het vak verder te ontwikkelen”, stelt Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van Verenso. Matijn Coret, arts VG en voorzitter van de NVAVG, beaamt dit. “Ik ben enthousiast dat we op deze manier langjarig de kwaliteit van de langdurige zorg een impuls kunnen geven.”

Samenwerking in covid-tijd

Door de coronacrisis en door ontwikkelingen rond de Wet zorg en dwang werken specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten al intensief samen. “Wij hebben tijdens covid ontdekt dat we op veel terreinen vergelijkbare uitdagingen hebben als artsen VG en specialisten ouderengeneeskunde. We hebben goede ervaringen in de samenwerking en zetten die in dit programma graag voort”, aldus Coret. “In het behandeladvies Covid en rondom de Wzd werd al intensief samengewerkt. Goed dat we de krachten in dit programma nu weer gaan bundelen”, aldus De Groot.