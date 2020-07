SPITS neemt digitale medicatiedienst cMed Plus in gebruik

SPITS, leverancier van automatisch ingepakte geneesmiddelen aan apotheken, heeft cMed Plus voor haar cliënten live gezet. Apotheken die bij SPITS zijn aangesloten, kunnen een streepjescode op de medicijnzakjes laten printen. Via die code kan de cliënt gebruik maken van cMed Plus.

Digitale dispenser

Het systeem cMed Plus werkt volledig digitaal. De dispenser controleert geautomatiseerd de medicatie-uitgifte en zorgt voor iedere gebruiker individueel voor de juiste uitgifte op het juiste moment. Het hele proces wordt vanuit een dataplatform gemonitord en gestuurd. Zorgverleners kunnen dit op afstand in de gaten houden.

Doel

Het doel van het systeem is om verkeerd medicijngebruik omlaag te brengen, de medicatietrouw te vergroten en thuiszorgmedewerkers minder te belasten. Ook zou het systeem de zelfstandigheid van de gebruiker moeten vergroten.

Sinds vorige maand hebben cliënten van diverse zorgorganisaties in Nederland cMed Plus al thuis in gebruik. Later dit jaar wil FocusCura de dienst ook in België en Duitsland introduceren.