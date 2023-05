St. Antonius bespaart wekelijks 400 kilo afval

De operatiekamer is de afvalfabriek van het ziekenhuis. Daarom probeert het St. Antonius de afvalberg te reduceren. Sinds dit jaar recyclet het ziekenhuis verpakkingsmateriaal van operatie-instrumenten. Het levert een wekelijkse besparing van 400 kilo aan afval op.

Operatie-instrumenten, zoals mesjes en tangen, zijn verpakt in blue wrap, een soort blauw plastic. Voorheen belandde het verpakkingsmateriaal – zo’n 400 kilo per week – bij het brandbare bedrijfsafval.

Nieuwe producten

Sinds dit jaar wordt het verpakkingsmateriaal ingezameld voor hergebruik. De blue wrap gaat in speciale afvalzakken naar GreenCycl, een bedrijf dat ziekenhuizen helpt om de zorg te verduurzamen. Daar worden de zakken gesneden en gesmolten tot korrels.

“Er worden nieuwe producten van gemaakt, zoals drinkbekers en zelfs meubels”, aldus Ron Smit, projectleider Faciliteiten & Vastgoed bij het St. Antonius. “Op dit moment is het nog niet zo, maar het zou mooi zijn als de producten die van ons afval worden gemaakt straks terugkeren in het ziekenhuis. Dan is de cirkel helemaal rond.”