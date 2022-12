St. Antonius gaat ziekenhuiszorg naar Utrecht verhuizen

Het St. Antonius Ziekenhuis gaat het grootste deel van de ziekenhuisfuncties in Nieuwegein en Utrecht in Utrecht concentreren. Daarmee wil het ziekenhuis haar zorg betaalbaar en toegankelijk houden. In 2035 moeten de plannen gerealiseerd zijn.

Aan het besluit om de ziekenhuiszorg te concentreren, zijn onderzoek en gesprekken met medewerkers, patiënten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen voorafgegaan . Verschillende locatievarianten zijn getoetst op basis van drie criteria: kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en doelmatigheid. Daaruit blijkt dat één locatie op termijn de meest logische keuze is. “De relatief jonge locatie in Utrecht is daarvoor het meest geschikt. Het pand in Nieuwegein is kostbaar om te verduurzamen en vraagt veel onderhoud. Om nog eens 50 jaar mee te kunnen, zou het helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden”, aldus Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius. “Het ziekenhuis in Nieuwegein blijft daarom op termijn niet in de huidige vorm bestaan.”

Andere regionale invulling

Daarmee kiest het St. Antonius voor een andere invulling van zorg in de regio Nieuwegein. Tot circa 2035 blijven de voornaamste ziekenhuisfuncties in Nieuwegein. Daarna zal het ziekenhuis geen operatiecomplex of Intensive Care meer huisvesten. Ook de spoedeisende hulp zal na 2035 niet meer in de huidige vorm in Nieuwegein aanwezig zijn.

Wat er tegen die tijd nog wel aan ziekenhuiszorg geboden wordt, gaat het ziekenhuis de komende jaren verder uitwerken in afstemming met samenwerkende partijen, patiënten en inwoners. Daarin moet duidelijk worden welke zorg van Nieuwegein naar Utrecht zal verschuiven, welke zorg met andere zorgverleners georganiseerd gaat worden en wat dichter bij patiënten thuis kan.