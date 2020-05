St. Antonius levert urologische zorg bij patiënten thuis

Het St. Antonius Ziekenhuis geeft sinds kort specialistische urologische zorg aan huis. Vorige week hebben een uroloog en verpleegkundig consulent de eerste patiënten thuis of in een verpleeghuis bezocht.

De aanleiding van het project was de corona-uitbraak, maar het bevalt zo goed dat er een grote kans is dat urologische zorg aan huis iets blijvends is, aldus het ziekenhuis.

“De patiënten die we hebben bezocht waren allemaal ontzettend dankbaar dat zij in hun eigen vertrouwde omgeving werden geholpen”, zegt uroloog Aida Beganovic. “Ze voelen zich thuis minder patiënt. Het is fijn om op deze manier mee te kunnen werken aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven.”

Wisselen katheter

Vanwege het coronavirus is het voor bepaalde patiënten op dit moment niet wenselijk om naar het ziekenhuis te komen voor urologische behandelingen, zoals het wisselen van een katheter. Het gaat bij dit soort behandelingen vaak om kwetsbare patiënten met een lage weerstand of patiënten die in thuisisolatie zitten vanwege hun leeftijd of COPD.

Dankzij zorg aan huis kunnen zij toch de noodzakelijke zorg krijgen en worden ze zo min mogelijk blootgesteld aan een eventuele besmetting met het coronavirus.

Verandering van de zorg

“We zagen de zorg de laatste tijd al veranderen, maar door het coronavirus is deze verandering in een versnelling geraakt. De samenwerking met wijkverpleegkundigen, huisartsen en verzorgingstehuizen is hierbij belangrijker dan ooit”, aldus Beganovic.

Het aanbieden van specialistische urologische zorg aan huis is op dit moment nog een tijdelijk project, maar als het aan de urologen en verpleegkundig consulenten ligt, gaan ze er ook na corona mee verder.