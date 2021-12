St Jansdal sluit contract met alle zorgverzekeraars

Arend Jan Poelarends, raad van bestuur: “Het is heel snel gegaan. Het was letterlijk ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. De zorgverzekeraars waarmee we nu een akkoord hebben, vonden het net als wij belangrijk om er op tijd uit te komen. Dan zie je dat het kan. Met de marktleider Zilveren Kruis was de afspraak als eerste rond. Hier was de extra druk niet nodig. Bij de overige zorgverzekeraars heeft het wel geholpen om onszelf een deadline te stellen.” Ook met ASR, CZ, DSW, Eno, EUCARE, Menzis, ONVZ, Coöperatie VGZ en Zorg en Zekerheid is het St Jansdal er in de afgelopen dagen uitgekomen. Poelarends: “We zijn daar erg blij mee. Nu kunnen we ons volledig concentreren op de coronacrisis en hoeven we niet meer bezorgd te zijn over onze inkomsten vanaf januari 2022.”

Leylystad

De onderhandelingen bij St Jansdal zijn dit jaar ingewikkelder dan andere jaren. Dat komt door de onzekerheden rondom corona, maar ook doordat St Jansdal in 2019 het ziekenhuis in Lelystad heeft overgenomen. Sinds dat jaar heeft de organisatie nog geen normaal jaar gehad. De afspraken die het ziekenhuis nu heeft gemaakt, vergoeden de zorg die het ziekenhuis levert aan patiënten uit Flevoland en Noordwest-Veluwe.

Coronazorg

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de coronazorg, zoals de vergoeding van de inhaalzorg, meerkosten en het risico op omzetderving. Landelijk lopen er nog gesprekken tussen Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. St Jansdal heeft met de verzekeraars afgesproken de uitkomst van dat overleg af te wachten en die afspraken toe te voegen aan de eigen afspraak. Komen er geen landelijke afspraken dan zal St Jansdal deze afspraken zelf met de verzekeraars maken.