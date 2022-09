Staatssecretaris Van Ooijen wil extra maatregelen tegen gehoorschade

Dat bevestigt een woordvoerder van Van Ooijen na berichtgeving in het AD. De staatssecretaris is evenals artsen en audiologen bezorgd over de gehoorschade bij met name jongeren door vooral harde muziek. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt al jaren ingezet op preventie van gehoorschade, maar er moet meer gebeuren, vindt Van Ooijen.

Adviezen Gezondheidsraad

Op verzoek van de bewindsman komt de Gezondheidsraad met een advies over het maximeren van het geluidsniveau op 100 decibel (Db) op festivals, in bioscopen en op sportscholen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geadviseerd dit als maximum te hanteren. In Nederland geldt nu een maximum van 103 Db.

Daarnaast brengt de Gezondheidsraad een advies uit over de mogelijkheden om een wettelijke zorgplicht in te stellen voor organisatoren van (muziek)festivals ter bescherming van hun bezoekers. De Gezondheidsraad kijkt ook naar andere mogelijkheden om via landelijke maatregelen gehoorschade te kunnen voorkomen. Nu kan gehoorschade ontstaan bij het luisteren naar te harde muziek via de smartphone of andere “persoonlijke muziekspelers”, zegt de woordvoerder van Van Ooijen.

De adviezen van de Gezondheidsraad verwacht de bewindsman in het najaar. Daarna besluit hij, in overleg met betrokken partijen, welke maatregelen genomen zullen worden om het voorkomen van gehoorschade verder te verbeteren. (ANP)